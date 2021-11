Stiri pe aceeasi tema

- Persoane neidentificate au furat 541 de kilograme de cocaina, in valoare de circa 13 milioane de dolari, de la politia din Africa de Sud, relateaza dpa. Drogurile erau depozitate la sediul unitatii speciale Hawks din orasul Port Shepstone, in provincia estica KwaZulu-Natal, la sfarsitul saptamanii…

- Departamentul de Stat al SUA a aprobat vanzarea potentiala catre Arabia Saudita a 280 de rachete aer-aer AIM-120C, un acord in valoare de pana la 650 de milioane de dolari, a anuntat joi Pentagonul, relateaza Reuters. Vanzarea este prima tranzactie militara majora cu o tara straina de la inceputul…

- Barbatul, in varsta de 20 de ani, a mers la poliție pentru cazierul judiciar. Pentru ca trebuia sa ajunga la un ghișeu, dar nu era vaccinat, el a prezentat la intrarea in sediu un certificat verde digital emis pe numele unei alte persoane.Oamenii legii au demarat o ancheta, iar tanarul este acuzat de…

- Un submarin care transporta cocaina in valoare de 60 de milioane de dolari a fost oprit langa coastele de sud-vest ale Columbiei, au anuntat Fortele navale columbiene, relateaza DPA, citeaza Agerpres.

- Bursa japoneza Liquid Global Official a fost atacata de hackeri. Aproximativ 80 de milioane de dolari in active digitale furate de pe platforma. A fost confirmat incalcarea securitații intr-un tweet care a expus adresele portofelului implicate in incalcare. Important Notice:We…

- Platforma de criptomonede care a fost victima unuia dintre cele mai mari jafuri de criptomonede din istorie îl invita acum pe hackerul care a realizat atacul sa devina consultantul-șef de securitate al companiei, relateaza CNBC.Poli Network, o rețea descentralizata care susține ca ofera…

- Cocaina in valoare de 10 milioane de dolari a fost descoperita in cutii de banane intr-un port din apropierea orasul Odesa. Potrivit presei din Ucraina, drogurile a fost aduse din Ecuador si ar fi fost livrate de grupul mafiot 'Ndrangheta.