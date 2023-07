Cocaina in cluburile din Mamaia! Oficial de la DIICOT

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea a doi inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc, in forma continuata.In cauza s a retinut faptul ca, in perioada aprilie iulie 2023, inculpatii au comercializat in mod repetat, droguri de mare risc cocaina , inclusiv in cluburile din statiunea Mamaia, in schimbul unor sume cuprinse intre 400 si 6.000 lei ...