- Trei zile de canicula, in toata Romania Foto: Arhiva. Urmeaza trei zile caniculare. Mâine, joi și vineri un val de caldura persistent se va instala în toata România, iar disconfortul termic va fi accentuat. Pentru noua județe din țara meteorologii au…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, luni, 20 iunie 2022, vremea va fi calduroasa și vantul va sufla slab. La munte este posibil sa ploua. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, susține ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. „Nu pot sa spun cai sunt foarte mulțumit cum acționeaza (n.r.: autoritațile), atata timp cat azi sunt destructurați (n.r: gruparile de trafic) și maine sunt alții in loc”,…

- Larisa Iordache (25 de ani) și Diana Bulimar, foste gimnaste, vor participa la reality show-ul „America Express”. „Asia Express”, ajuns la al 5-lea sezon in Romania, competiția de pe Antena 1 se transforma in „America Express”, unde 9 perechi de concurenți vor parcurge „Drumul Aurului” prin Mexic, Guatemala…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), Guvernul Romaniei a avizat, miercuri, Programul Operational Regional al Regiunii Vest pentru exercitiul financiar 2021-2027. In premiera, Regiunea Vest devine astfel prima din cele opt regiuni din Romania…

- Un bancomat de criptomonede a fost furat dintr-un mall din Timișoara. Hoțul, un tanar de 19 ani, a plecat cu el fara sa dea de banuit. Abia a doua zi proprietarii bancomatului și-au dat seama ca aparatul, in care se aflau 236.000 de lei, lipsește și au anunțat Poliția. Hoțul a fost prins in județul…

- *IPJ TIMIȘ* Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Timiș au depistat un tanar, de 19 ani, banuit de furtul unui bamcomat de cryptomonede din Timișoara. In fapt, astazi, 9 aprilie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, la data de 8 aprilie a.c., in jurul orei…