Cocaină ascunsă printre banane. Captura de sute de kilograme a poliției din Cehia Politia ceha a confiscat 646 de kilograme de cocaina ascunse printre banane care se indreptau catre un supermarket local, anunța duminica site-ul de stiri www.tn.cz. Valoarea drogurilor, gasite in cutii sosite din Ecuador, este estimata la 2 miliarde de coroane cehești (91,17 milioane de dolari), ceea ce face ca aceasta captura sa fie unul dintre […] The post Cocaina ascunsa printre banane. Captura de sute de kilograme a poliției din Cehia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

