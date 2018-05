Cocaină ascunsă în cutii cu banane într-un supermarket din Hamburg Politia germana a confiscat o tona de cocaina pura, descoperita din intamplare de angajatii unor centre comerciale. Drogul era ascuns in cutii cu banane aduse in portul Hamburg din America de Sud. Probabil dintr-o eroare, cateva cutii au ajuns in magazine inainte ca traficantii sa poata prelua cocaina. Comerciantii au semnalat cazul, iar politia a urmarit filiera si a sechestrat intreaga cantitate de droguri. Au fost arestati 12 cetateni albanezi. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

