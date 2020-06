Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a concediat un angajat care l-a criticat pe directorul general Mark Zuckerberg pentru lipsa de reactie fata de postarile instigatoare ale presedintelui Donald Trump din aceasta luna, din cauza unui tweet prin care a criticat tacerea unui coleg pe aceasta tema, transmite Reuters preluat de…

- Presedintele american Donald Trump ar fi fost implicat, lunea trecuta, in discutii aprinse si chiar intr-o altercatie cu oficiali de rang inalt, el cerind desfasurarea a 10.000 de militari in Washington D.C. pentru imprastierea manifestantilor anti-rasism care protestau pe strazi din cauza mortii lui…

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a anuntat vineri ca va analiza schimbari ale politicii referitoare la continut care a permis companiei sa mentina postari controversate publicate de presedintele american Donald Trump in timpul demonstratiilor recente declansate in urma mortii barbatului…

- Twitter Inc a dezactivat un videoclip de campanie al presedintelui SUA Donald Trump in memoria lui George Floyd postat pe platforma sa, invocand o plangere privind drepturile de autor, relateaza vineri Reuters. Clipul, un colaj de fotografii si inregistrari video ale marsurilor de protest si cazurilor…

- Activistii si angajatii Facebook il acuza pe Mark Zuckerberg, seful retelei de socializare, ca seteaza un "precedent periculos" pentru ca nu a facut nimic in legatura cu o postare a presedintelui american, Donald Trump. Este vorba despre acelasi mesaj pe care Trump l-a pus si pe Twitter si…

- Continua protestele din Statele Unite, izbucnite dupa ce un polițist american l-a ucis pe George Floyd, un barbat de culoare. Dupa ce revolta a ajuns și la ușile Casei Albe, președintele Donald Trump s-a baricadat in buncarul din inauntru și a stins luminile, un gest aspru criticat in mediul online.

- Trupele Garzii Nationale au fost desfasurate in 15 state americane si capitala Statelor Unite dupa cinci nopti de violente si distrugere care au inceput cu proteste pasnice in urma mortii unui barbat de culoare, George Floyd, aflat in custodia politiei. Iata ce considera analistii intervievati de…

- Facebook a hotarat sa nu semnaleze mesajele presedintelui american Donakd Trump, care se declara victima cenzurii politice si a intrat in razboi cu Twitter, care i-a suprimat un tweet cuprivire la revoltele din Minnesota, provocate de moartea lui George Floyd, un afroamerican, intr-o arestare in…