Coca-Cola lansează prima băutură alcoolică Cu ocazia lasariinoii bauturi, care a avut loc Sambata, sute de persoane au stat la coada pentru a testa noua aroma a celebrei licori, de acum incolo si in varianta alcoolizata. Un strateg financiar, Hiroshi Tsukano, a apreciat bautura, dar este de parere ca ar trebui sa aiba si putina aroma de grapefruit sau de lamaie si chiar alte arome. Noul produs al celebrei companii are, deocamdata, versiunile alcoolizate in propotie de 3, 5 si 7% alcool.









Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Coca Cola a lansat in Japonia prima bautura alcoolica din istoria sa, trei versiuni cu aroma pe baza de lamaie si continut de alcool intre 3 si 8-. Bautura se adreseaza mai ales tinerilor si femeilor. Bautura intra in categoria de bauturi japoneze numite Chu-Hi care sunt dulci, au diverse arome si cantitatea…

- Coca Cola a lansat in Japonia prima bautura alcoolica din istoria sa, trei versiuni cu aroma pe baza de lamaie și conținut de alcool intre 3 și 8%, scrie BBC. Bautura se adreseaza mai ales tinerilor și femeilor. Bautura intra in categoria de bauturi japoneze numite Chu-Hi care sunt dulci, au diverse…

- Coca-Cola a lansat luni prima ei bautura alcoolica, un produs alcopop, cu gust de lamâie, în încercarea de a testa piețe și consumatori noi, relateaza BBC. Într-o mutare în premiera pentru gigantul american, trei bauturi acidulate, alcoolice și cu gust de lamîie,…

- Pentru prima data, compania Coca Cola a lansat spre comercializare o bautura alcoolica, informeaza The Japan Times. Produsul va fi vandut pe insula japoneza Kyushu, sub numele Lemon-Do. Bautura acidulata...

- Compania Coca-Cola intentioneaza sa comercializeze prima bautura alcoolica din istoria de 132 de ani a sa. Bautura va fi o versiune a “Chu-Hi”, doze de bauturi carbogazoase cu un tip de alcool local din Japonia. De altfel, produsul va fi disponibil doar in Japonia, unde bauturile carbogazoase cu un…

- Coca-Cola planuiește sa produca prima bautura alcoolica din istoria de 125 de ani a companiei. Bautura va fi lansata in Japonia, in condițiile in care apetitul japoneziilor se afla in c...

- Coca Cola va lansa pentru prima oara in istoria sa o bautura alcoolica, tinta fiind piata japoneza unde va vinde o bautura dulce, la cutie. Compania va intra intr-o categoirie de bauturi japoneze numite Chu-Hi care sunt dulci, au diverse arome si cantitatea de alcool este intre 3 si 8%.

- Una dintre cele mai cunoscute branduri de bauturi racoritoare din lume anunta un nou capitol. Pe piata din Japonia va fi lansata Coca-Cola cu alcool. Compania a spus ca va imbina o bautura celebra japoneza numita „Chu-Hi” cu apa carbogazoasa, dar si cu diverse arome, anunta The Telegraph.