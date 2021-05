Coca Cola, investigată de Comisia Europeană pentru practici anticoncurențiale Autoritațile antitrust ale Uniunii Europene au lansat o investigație preliminara impotriva Coca Cola, a anunțat vineri Comisia Europeana, citata de Reuters . „Putem sa comfirmam ca Comisia a trimis chestionare, ca parte a investigației sale preliminare asupra Coca Cola‟, a declarat o purtatoare de cuvant a Comisiei. „Investigația preliminara se afla in desfașurare. Nu putem comenta asupra acesteia sau sa estimam durata sau rezultatul‟, a mai spus aceasta. Coca Cola a afirmat ca a primit joi o cerere formala de informații. „Deși vom coopera pe deplin cu Comisia, ar fi nepotrivit pentru noi sa comentam… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou studiu a fost facut, la cererea Nissan, pe un esantion de 7000 de soferi din Marea Britanie, Franta, Germania, Olanda, Spania, Italia, Norvegia, Suedia si Danemarca (jumatate conduc masini cu motor termic si jumatate masini electrice) pentru a vedea cati dintre acestia ar lua in considerare…

- OnePoll este o companie britanica, specializata pe realizarea de sondaje online. Cel mai nou studiu a fost facut, la cererea Nissan, pe un eșantion de 7000 de șoferi din Marea Britanie, Franța, Germania, Olanda, Spania, Italia, Norvegia, Suedia și Danemarca (jumatate conduc mașini cu motor termic și…

- connect: vivo s-a lansat oficial in Romania. Ce inseamna prezența pe piața locala in ceea ce privește strategia, vanzarile, serviciile? Seon Hwang: Suntem bucuroși sa spunem ‘’Salut, Romania!’’ dupa o lunga perioada de pregatire. Din 2011, ne-am extins afacerea in peste 40 de țari din lume, dupa ce…

- Discutii menite sa salveze acordul nuclear international iranian au inceput marti la Viena, iar Statele Unite au fost invitate sa participe indirect, pentru prima oara dupa sosirea presedintelui Joe Biden la Casa Alba, informeaza AFP. "Sedinta comisiei mixte a fost fructuoasa", a declarat ambasadorul…

- ​Thailanda așteapta ca circa 2 milioane de turiști straini, majoritatea chinezi și europeni, sa vina în Phuket anul asta, dupa ce populara stațiune insula se va redeschide turiștilor vaccinați din 1 iulie, scrie The Straits Times, citând Bloomberg.Va fi pentru prima data, în…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.516 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…

- Amatorii de jocuri de noroc din Romania și din alte 14 țari vor putea descarca aplicațiile operatorilor de pariuri și cazinou dupa urmatoarea actualizare a politicilor magazinului Google Play, care va avea loc pe 1 martie. Australia, Belgia, Canada, Columbia, Danemarca, Finlanda, Germania, Japonia,…

- Site-ul american Axios a documentat harta primelor zeci de discuții telefonice ale administrației de la Washington cu partenerii sai și se intreaba ce sugereaza acest lucru pentru noua strategie a SUA pe plan extern. America se intoarce alaturi de partenerii din NATO, in vreme ce iși muta atenția din…