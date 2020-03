Sistemul Coca-Cola in Romania sustine eforturile autoritatilor si doneaza bani pentru echipamente medicale, precum si bauturi pentru spitale si centre de carantina, in valoare totala de 200.000 de euro, a anuntat vineri Crucea Rosie Romana. Astfel, cele doua companii care reprezinta Sistemul Coca-Cola in Romania (Coca-Cola Romania si Coca-Cola HBC Romania) au donat 100.000 de euro Crucii Rosii Romane. Fondurile vor fi folosite de organizatia noastra pentru achizitionarea de echipamente medicale si materiale necesare in aceasta perioada, pentru a preveni infectia cu Coronavirus: masti de protectie,…