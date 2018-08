Stiri pe aceeasi tema

- Individul care a comis joi un atac cu cutit intr-o suburbie a Parisului si-a ucis propria mama si sora, inainte de a fi impuscat mortal de ofiterii de politie, a informat o sursa din cadrul Ministerului francez de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Directorul general al Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, a fost inlocuit cu seful diviziei Jeep a grupului, Mike Manley, din cauza complicatiilor majore suferite in urma unei operatii, transmite Reuters, citat de News.ro.Producatorul auto a anuntat ca Manley, care este de origine britanica…

- Grupul elvetian Swatch, cel mai mare producator mondial de ceasuri, a raportat miercuri o crestere de 66,5% a profitului net in primul semestru, pe fondul unei relansari puternice a vanzarilor de ceasuri pe toate segmentele de pret. Producatorul ceasurilor Omega si Tissot a precizat ca in…

- Cel putin 20 persoane au fost ranite marti, in urma prabusirii unei aeronave langa orasul Pretoria din Africa de Sud, relateaza Reuters si BBC. Serviciul medical de urgenta ER24 a anuntat ca cel putin...

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Cel puțin 31 de persoane au murit duminica, in urma unei explozii izbucnite in regiunea Borno, aflata in nord-estul Nigeriei, in jurul orei locale 8.30 (ora Romaniei, 10.30), au informat doi locuitori, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursele au informat ca explozia a…

- Cel putin 6 oameni au murit si alti 20 au fost raniti duminica, dupa ce vulcanul Fuego din Guatemala a avut o eruptie violenta, revarsand o cantitate mare de lava si aruncand in aer cenusa, relateaza Reuters.