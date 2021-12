Stiri pe aceeasi tema

- In urma finalizarii cercetarilor in cadrul unui dosar penal instrumentat de polițiștii Serviciului de Ordine Publica Maramureș – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, s-a formulat propunerea de trimitere in judecata a 13 persoane, angajate in cadrul unui ocol silvic de stat de pe raza județului…

- Gigantul american Coca-Cola a avertizat o mica afacere comunitara indigena din sud-vestul Columbiei cu actiuni in justitie daca nu isi schimba imediat numele berii pe care o produce local, Coca Pola. Conform unei scrisori scrise de catre avocati pentru Coca-Cola din Columbia, gigantul mondial a cerut…

- Operatiunile pentru retragerea statuii fostului presedinte american Theodore Roosevelt, în apropiere de Central Park din New York, au început. Instalata la intrarea în Muzeul american de Istorie Naturala de 80 de ani, sculptura care îl înfatiseaza pe presedinte pe cal,…

- Președintele interimar al Platformei DA, Dinu Plingau, a venit cu o reacție dupa ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat ca „de la o vreme observa la cei din Platforma DA o aliniere la capitolul mesaje cu cei din opoziția PSRM-PCRM”. „Domnule Grosu, iși mai dorește astazi PAS o justiție…

- DNA anunta, miercuri, ca a finalizat parte din cercetarile referitoare la obtinerea ilegala a permiselor de conducere in judetul Suceava si a dispus, intr-un dosar, trimiterea in judecata a 34 de inculpati - angajati ai MAI, instructori si intermediari ai scolilor de soferi. Acestia ar fi ajutat…

- 0 total views Consiliul Local Ramnicu Valcea urmeaza sa-și exprime acordul, sau nu!, cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanța, asistența și reprezentare a Teatrului Municipal „Ariel”, in doua dosare civile. Primul dosar se afla pe rolul Tribunalului București – 25240/3/2021…

- Cantitatea uriașa de droguri a fost descoperita in noaptea de joi spre vineri la bordul unui container incarcat cu cherestea care venea din statul sud-american Surinam și avea ca destinație Polonia, potrivit Le Figaro și Digi 24.Cele 4.022 de kilograme de cocaina, a caror valoare a fost estimata la…