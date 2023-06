Coca-Cola cumpără Finlandia Vodka Coca-Cola HBC AG a anunțat ca intenționeaza sa cumpere proprietarul marcii de vodca Finlandia, Brown-Forman Finland Oy, de la Brown-Forman Netherlands BV, pentru 220 de milioane de dolari (201,2 milioane de euro), scrie esmmagazine.com. Finlandia, inființata in 1970, este o marca de vodca de top in Europa Centrala și de Est, a precizat Coca-Cola HBC intr-un comunicat. Imbuteliatorul a precizat ca achiziția se face prin intermediul unitații sale deținute integral CC Beverages Holdings II BV și ca finalizarea tranzacției este așteptata in a doua jumatate a anului 2023. “Dupa ce am fost asociați… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

