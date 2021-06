COCA COLA a pierdut 4 miliarde de dolari din cauza lui RONALDO!

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa gestul lui Cristiano Ronaldo de la conferința de presa de ieri, compania Coca-Cola a inregistrat o scadere de 1,6% la bursa. Cristiano Ronaldo a mutat doua sticle de Coca-Cola de pe masa, inlocuindu-le cu una de apa plata. Efect puternic al gestului facut de portughez, care a inlocuit sticlele…

- Valoarea de piața a companiei Coca Cola a scazut in jur de patru miliarde de dolari, dupa ce fotbalistul Cristiano Ronaldo a indeparat, disprețuitor, doua sticle de Coca Cola de la locul lor la conferința de presa de luni, scrie cotidianul Marca. Coca-Cola este unul dintre sponsorii Campionatului…

- Dupa gestul lui Cristiano Ronaldo de la conferința de presa de ieri, compania Coca-Cola a inregistrat o scadere de 1,6% la bursa. Efect puternic al gestului facut de portughez, care a inlocuit sticlele de Coca-Cola, sponsor EURO 2020, cu una de apa. Site-ul marca.com scrie ca gigantul american a inregistrat…

- Cunoscut pentru dieta sa stricta, starul portughez Cristiano Ronaldo a inlaturat sticlele de Coca-Cola, unul dintre sponsorii Campionatului European de Fotbal, de pe masa unei conferințe de presa susținute la Budapesta. “Beți apa!”, a fost indemnul jucatorului lusitan. Cristiano Ronaldo promoveaza o…

- Cristiano Ronaldo a facut și un gest inedit in conferința de presa dinaintea meciului cu Ungaria. Portughezul, cunoscut pentru atenția deosebita pe care o da alimentației și pentru regimul de viața extrem de sanatos, a fost nemulțumit de sticlele de Coca-Cola de pe masa, puse pentru reclama.…

- Grupul eMAG anunța venituri de 8,93 miliarde de lei in 2020, dintre care veniturile eMAG in Romania au reprezentat 5,42 miliarde de lei. Operațiunile din Ungaria și Bulgaria au inregistrat o creștere importanta, de 87%, ajungand la 2,1 miliarde de lei. Dante International SA, compania care cuprinde…

- Romania a importat anul trecut 10,9 miliarde de tone de produse agroalimentare, in crestere cu 21% fata de 2019, iar valoarea a crescut cu 6% la 8,93 de miliarde de euro, fata de 8,43 miliarde de euro in 2019. Primele trei tari din care Romania a importat in 2020 produse agroalimentare cu cele mai mari…

- Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a atins luni un maxim istoric de peste 2.000 de miliarde de dolari, dublu fata de valoarea inregistrata la inceputul anului, gratie cererii venite din partea investitorilor institutionali si de retail, arata datele publicate de CoinGecko