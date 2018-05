Coca-Cola a lansat trei băuturi ”unice” în istoria sa Coca-Cola a lansat luni prima ei bautura alcoolica, un produs alcopop, cu gust de lamaie, in incercarea de a testa piețe și consumatori noi, relateaza BBC. Într-o mutare în premieră pentru gigantul american, trei băuturi acidulate, alcoolice și cu gust de lămâie, au fost lansare luni pe piața japoneză. Produsul este destinat unei piețe de tineri consumatori, aflată în creștere - in special femei. Descrise de Coca-Cola drept &"unice&" în cei 125 de ani de istorie a companiei, cele… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

