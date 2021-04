Stiri pe aceeasi tema

- Coca-Cola a anuntat luni ca a investit 2 milioane euro in fabrica din Timisoara pentru a inlocui folia de plastic folosita pentru baxurile de doze cu un ambalaj colectiv din carton biodegradabil si reciclabil. ”Sistemul Coca-Cola in Romania face inca un pas pentru a ajunge mai aproape de viziunea…

- Samsung Electronics iși menține poziția de lider incontestabil pe piața mondiala de televizoare deja de 15 ani la rand. Compania continua sa vina cu inovații, fiind locomativa tehnologiilor de afișaj, debutand, in 2021, cu succes la cea mai mare expoziție de tehnologii din lume Consumer Electronic Show,…

- Filiala locala a retailerului olandez Used Products, specializat in vanzarea de produse noi si pre-utilizate, a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 4 milioane de lei in 2020, cu 70% mai mult decat nivelul raportat in anul precedent, in ciuda faptului ca pandemia a avut un impact negativ asupra…

- Efectivele Amazon din România au ajuns sa numere peste 2.500 de angajați. Compania se pregatește sa adauge pâna la finalul anului înca 500 de roluri permanente disponibile în birourile sale din țara și intenționeaza sa deschida un nou birou în Timișoara și altele doua în…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a estimat miercuri ca o dezbatere publica privind oportunitatea introducerii unei taxe de poluare ar putea sa înceapa în luna aprilie, dupa aprobarea bugetului si dupa finalizarea discutiilor privind Programul National de Relansare…

- Avand in vedere intarzierea sosirii dozelor de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, așteptate in cursul acestei dimineți pe aeroporturile din București, Cluj-Napoca și Timișoara, Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) face urmatoarele precizari:…

- Compania condusa de Elon Musk și-a deschis oficial biroul din București. Tesla va avea in Romania 6 angajați, și iși propuna sa construiasca stații proprii de incarcare a mașinilor electrice in orașele mari, București, Timișoara, Sibiu și Pitești. De asemenea, compania ar putea sa se extinda și in Craiova…

- Pandemia de coronavirus și criza pe care a generat-o, mai ales situația din spitale, a indemnat romanii sa fie mult mai atenți la ceea ce mananca. In ultimul an, consumul de produse vegane a crescut cu 20%. Daca in hypermarketuri oferta este inca limitata, magazinele mici au avut vanzari si cu 50% mai…