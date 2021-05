Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de reglementare antitrust din Uniunea Europeana au lansat o investigatie preliminara vizand compania Coca Cola, a transmis Comisia Europeana, conform Reuters. „Putem confirma ca CE a transmis chestionare, in cadrul unei investigatii preliminare vizand Coca Cola”, a declarat o purtatoare…

- Previziuni economice ale Comisiei Europene privind PIB-ul Romaniei Foto: Arhiva. PIB-ul României va creste cu 5,1% anul acesta, cu 4,9% în 2022, arata previziunile economice de primavara ale Comisiei Europene. Evaluarea prezentata astazi mai noteaza ca inflatia în România…

- Apple a primit o amenda record de peste 12 milioane de dolari in Rusia pentru „abuz de poziție dominanta”. Plangerea a fost depusa de o companie de securitate cibernetica in 2019. Acuzațiile grupului rus catre gigantul american. Apple, amenda in Rusia pentru „abuz de poziție dominanta” Agentia antimonopol…

- Certificatul verde digital nu este un pașaport, dar prin intermediul sau calatoriile in afara țarii vor fi facilitate. Documentul nu reprezinta o conditie prealabila pentru libera circulatie. Acesta urmeaza sa fie acceptat de toate statele membre. „A fost un an greu, un an cu restrictii de calatorie…

- Statele membre ale Uniunii Europene si compania farmaceutica sunt in contradictie cu privire la livrarea de vaccinuri, dupa ce grupul a expediat mai putin decat este prevazut in acordul convenit initial cu UE. Cotidianul italian Corriere della Sera a scris duminica ca AstraZeneca nu a reactionat inca…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a propus alocarea unui miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta pentru efectuarea de reinnoiri pe reteaua de cale ferata, o zona care a fost subfinantata, si are in proiect trenuri pe hidrogen, a declarat, marti, ministrul de resort,…

- Ministrul britanic al apararii Ben Wallace a atentionat ca ar fi ''contraproductiva'' o blocare a exporturilor de vaccin AstraZeneca impotriva COVID-19, asa cum a amenintat in ajun presedintele Comisiei Europene, transmite AFP. ''Uniunea Europeana stie ca restul…