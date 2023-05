CoBuild: Ce poți să faci la unicul festival din România, dedicat utilajelor de construcții, deschis la Ciugud. VIDEO REPORTAJ CoBuild: Ce poți sa faci la unicul festival din Romania, dedicat utilajelor de construcții, deschis la Ciugud. VIDEO REPORTAJ Sute de utilaje de construcții sunt expuse la Ciugud, timp de trei zile, la unicul targ de profil din Romania. CoBuild poate fi comparat cu ușurința cu un festival internațional de muzica, atat din punct de vedere tehnic cat și logistic. Peste 500 de oameni sunt prezenți pe malul Mureșului, in zona industriala din Drambar. […] Citește CoBuild: Ce poți sa faci la unicul festival din Romania, dedicat utilajelor de construcții, deschis la Ciugud. VIDEO REPORTAJ in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Theodora Golf Club, cel mai mare resort de golf din Romania, iși susține angajamentul ferm fața de mediul inconjurator, folosind panouri fotovoltaice care genereaza peste 500 KWP instalați. Aceasta investiție așaza resortul din inima Transilvaniei in topul companiilor din turism din țara care genereaza…

- VIDEO: Pregatiri pentru CoBuild 2023, targul dedicat constructorilor. Primele utilaje au ajuns pe malul raului Mureș, la Ciugud In perioada 11-13 mai, comuna Ciugud va fi gazda targului CoBuild, singurul targ de tip festival din Romania și Europa de Est dedicat constructorilor, operatorilor de utilaje,…

- 11-13 mai| Participa la CoBuild 2023, in Ciugud, județul Alba! CoBuild este cel mai atractiv targ de tip festival din Romania dedicat pasionaților de utilaje, tehnologii și produse conexe din domeniul construcțiilor 11-13 mai| Participa la CoBuild 2023, in Ciugud, județul Alba! CoBuild este cel mai…

- Vino la CoBuild 2023, unicul festival de utilaje de construcții din Romania (P) Ești pasionat de utilaje și tehnologii in domeniul construcțiilor? CoBuild este singurul targ de tip festival din Romania și Europa de Est dedicat constructorilor, operatorilor de utilaje, antreprenorilor și tuturor actorilor…

- Theodora Golf Club, nominalizat intre cele mai bune cluburi de golf din lume 2023. Cum poate fi votat Theodora Golf Club din Alba a fost nominalizat intre cele mai bune cluburi de golf din lume in 2023, in cadrul competiției World Golf Awards. Cel mai mare resort din Romania poate fi votat AICI. Resortul…

- Romania ocupa ultimul loc din cele 27 de țari ale UE, la progresul digital, deși suntem peste media europeana in ceea ce privește numarul de specialiști TIC, arata cel mai recent raport DESI 2022 (Digital Economy and Society Index). Ȋn acest context, organizatorii Edu Tech Fest – compania Quartz Matrix…

- VIDEO REPORTAJ: Cum s-a acomodat la Vințu de Jos cea mai mare pasare de pe pamant. Struțul, animalul care lovește tare cu piciorul Este cea mai mare pasare care traiește in prezent pe pamant și deși este din Africa, struțul este din ce in ce mai prezent in gospodariile din Romania. In Vințu de Jos,…

- Doamne cu care ALBA se mandreste. Laura Moga, frumoasa calatorie de la cadru didactic dedicat la antreprenor de succes Succesul vine, deseori, la pachet cu perseverenta, cu nenumarate sacrificii si cu asumarea unor decizii care nu sunt intotdeauna pe placul tuturor. Romania, cea pe care o stim azi si…