- Rechinul de doi metri i-a pus pe fuga pe toți cei care se relaxau pe malul Mediteranei. Polițiștii și Paza de coasta au intervenit pentru a se asigura ca turiștii sunt ținuți departe de orice pericol. Totodata, peștele a fost capturat și dus in larg. Oamenii au filmat și au fotografiat apariția de senzație…

- Un barbat de 37 de ani din Constanta a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor, iar agentii au tras 8 focuri de arma pentru a-l opri, informeaza publicatia locala Ziua de Constanta . Incidentul a avut loc sambata dimineața, in jurul orei 07:40, cand polițiștii rutieri din Constanța au incercat…

- Un șofer roman a devenit erou in Spania dupa ce a reușit sa opreasca un camion condus de un barbat beat din Maroc. Cel din urma a provocat doua accidente rutiere. In urma acestora, un om a murit iar alții trei au fost grav raniți. Oamenii legii au deschis o ancheta. Șofer roman, erou in […] The post…

- Polițiștii hunedoreni de la rutiera, au aplicat astazi, 29 iulie, in decurs de doar o ora, cinci sancțiuni contravenționale in valoare totala de 1450 lei, pentru depașirea limitei legale de viteza (pe DJ687, in loc. CRISTUR și PEȘTIȘ) și a fost intocmit un dosar penal pentru conducerea autovehiculul…

- Astfel, politistii au ridicat, in vederea indisponibilizarii, 840 de grame de cannabis, 1.350 de grame de substanta cu efect psihoactiv, 7.600 de lei, precum si un instrumentar de preparare a substantelor cu efect psihoactiv, a transmis IPJ Constanta. La data de 27 iulie a.c., politistii Brigazii de…

- O tanara de 23 de ani, din Craiova, este cercetata pentru comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului. Politistii doljeni au stabilit ca soferita a lovit si ranit grav un tanar de 22 de ani, care se afla pe trecerea de pietoni. Dupa aceea, tanara ar fi…

- Barbatul care a lovit cu o crosa de golf o mașina din Capitala a fost prins de oamenii legii. Polițiștii s-au sesizat dupa ce imaginile au aparut in spațiul public și asta pentru ca incidentul nu a fost raportat de victima. Acum, poliția o cauta și pe iubita agresorului, asta pentru ca și femeia…

- Un barbat din Valcea a fost reținut de polițiști dupa ce a vandut, pentru 300 de lei, teste Covid falsificate, care erau folosite pentru a calatori in afara țarii. Oamenii legii din Capitala au facut mai multe percheziții, inclusiv la o agenție de turism.