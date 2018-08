Stiri pe aceeasi tema

- ,,Departamentul pentru Informații SUA ramane ingrijorat in legatura cu siguranța alegerilor. Rusia inca incearca sa interfereze cu alegerile din America”, a declarat miercuri Dan Coats, directorul Departamentului Național de Informație, citat de Reuters.

- Președintele american Donald Trump și-a convocat vineri consilierii in securitate cibernetica pentru a discuta despre securitatea alegerilor generale care vor avea loc in data de 6 noiembrie, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Intalnirea de la Casa Alba are loc in contextul noilor acuzații…

- Rusia este gata sa discute despre o noua intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a informat agentia de presa Interfax citandu-l vineri pe ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, noteaza Reuters. Casa Alba a declarat joi ca Trump l-a invitat…

- Vestea ca Vladimir Putin va veni la Casa Alba l-a luat prin surprindere chiar și pe seful comunitatii de informatii de Statele Unite, Dan Coats, care participa la o conferința publica in momentul in care a aflat de la o jurnalista.

- Donald Trump a fost acuzat de tradare de un fost director al CIA dupa summitul cu Vladimir Putin de la Helsinki. Pe langa fostul director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA) și mai mulți parlamentari republicani au criticat atitudinea președintelui. John Brennan, fost director al CIA, a sugerat…

- Seful comunitatii de informatii americane, Dan Coats, a avertizat vineri ca amenintarea unui atac cibernetic devastator impotriva infrastructurii vitale a SUA este tot mai serioasa, transmite Reuters. Coats a afirmat ca Rusia, China, Iranul si Coreea de Nord lanseaza zilnic atacuri cibernetice…

- Statele Unite au repetat miercuri avertismentul ca ar putea sanctiona firmele occidentale care participa proiectul conductei de gaze Nord Stream 2, prevazut sa conecteze Germania direct la resursele Rusiei, informeaza Reuters. Citește și: Operațiunea care a produs CUTREMUR in PSD: scandalul…

- Procurorul special Robert Mueller, insarcinat cu anchetarea suspiciunilor legate de un posibil amestec al Rusiei in ultimul scutin prezidential din Statele Unite pentru favorizarea candidaturii republicanului Donad Trump, a prezentat vineri noi acuzatii la adresa lui Paul Manafort, fostul director de…