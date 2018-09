Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Gordon loveste sudul Floridei, cu vanturi puternice si ploaie, si se asteapta sa se transforme in uragan de-a lungul coastei centrale a Golfului Mexic din Statele Unite in seara zilei de marti, a anuntat Centrul National pentru Uragane, informeaza Reuters.

- Mesajul de adio al fostului senator, un omagiu personal pentru America si poporul sau, a fost citit luni de Rick Davis, un prieten apropiat al lui McCain si purtatorul de cuvant al familiei acestuia.Referindu-se la cele mai mari calitati ale Statelor Unite, McCain a scris: "Ne slabim maretia…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din Statele Unite ale Americii, pantofi sport in valoare de aproximativ 300.000 lei, susceptibili a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala…

- Petre Apostol Ultima competitie din circuitul mondial de tenis feminin inainte de turneul de Mare Slem US Open are loc saptamana viitoare, in statul american Connecticut, fiind o intrecere de categorie Premier, dotata cu premii in valoare de 799.000 de dolari. Pentru un loc pe tabloul principal la turneul…

- Privind spre viitor, vom incerca sa extindem, sa consolidam si sa aprofundam si mai mult Parteneriatul strategic SUA - Romania, a declarat vineri seara ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, la receptia oferita de Ziua independentei. "Acum, cand sarbatorim independenta Americii,…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a condus marti, 26 iunie, reuniunea Comitetului Interministerial pentru implementarea „Acordului de acces dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind activitatile fortelor SUA stationate pe…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall va participa, in perioada 20-22 iunie a.c., la Summit-ul SelectUSA, la invitatia organizatorilor, Administratia SUA. Evenimentul va avea loc in Statele Unite ale Americii, la Washington D.C. Reuniunea reprezinta cel mai important eveniment dedicat investitiilor organizat…