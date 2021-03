Stiri pe aceeasi tema

- Coasta de est a Australiei a fost afectata puternic de ploile abundente de sambata, care au provocat inundații in urma carora s-a impus evacuarea unor regiuni. Mai multe case și drumuri au fost distruse, au fost...

- Mai multe plaje situate in apropiere de Merimbula, la aproximativ 430 de kilometri sud de Sydney, au fost inchise pentru o perioada de 24 de ore dupa ce o femeie in varsta de 60 de ani a fost atacata de un rechin, sambata dimineata, a anuntat serviciul de interventii Surf Life Saving din New South Wales…

- Sute de muncitori, in mare parte femei, s-au adunat in fata cladirilor guvernamentale din Sydney pentru a condamna violenta impotriva femeilor si a solicita o mai mare egalitate de gen la locul de munca, pe fondul unui control crescut asupra tratamentului femeilor in politica australiana, relateaza…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din Australia a fost transportat la spital cu suspiciuni de rani grave la nivelul coloanei vertebrale, dupa ce a fost atacat de o oaie, care l-a lovit violent, informeaza Daily Star . Incidentul a avut loc in Kenebri, New South Wales, Australia, duminica, 31 ianuarie,…

- Beijingul a adoptat vineri o lege care, in premiera, acorda explicit permisiunea garzii de coasta sa traga asupra unor vase straine, o decizie ce ar putea face ca apele disputate din apropierea Chinei sa fie si mai agitate, relateaza Reuters. China are dispute privind suveranitatea maritima…

- Rusia a raportat, joi, 23.541 de cazuri noi de coronavirus. Astfel, numarul total al infecțiilor a ajuns la 3.332.142, informeaza Reuters, citata de Agerpres.In ultimele 24 de ore, numarul deceselor provocate de COVID-19 a crescut cu 506.La nivel național, bilanțul deceselor asociate noului coronavirus…

- La miezul nopții, in aceasta țara vor intra in vigoare mai multe restricții dure, dupa ce s-a constatat o creștere a numarului de infectari cu Covid-19. Cel mai populat stat australian, New South Wales (NSW), a raportat duminica opt noi cazuri de Covid-19, iar statul vecin Victoria o crestere cu trei…