Trafic îngreunat în localitatea mureșeană Livezeni din cauza unui accident

ISU Mures asigură masuri PSI la un autoturism rasturnat in afara partii carosabile pe raza localitatii Livezeni, strada Principala. In urma impactului o victima de cod galben este preluata de echipajul medical aflat la fata locului. In momentul… [citeste mai departe]