Doi senatori PSD, Mihai Fifor si Calin George Maties au lansat marti, 28 martie, un atac la adresa ministrului de Interne al PNL, Lucian Bode si la directorul CFR, Traian Preoteasa, un apropiat al PNL. Mihai Fifor il acuza pe Bode ca se ascunde, el cerand o comisie parlamentara de ancheta in acest caz. Fifor […] The post Coaliția sucomba: PSD sare la gatul ministrului Bode și al directorului CFR, un apropiat al PNL, in urma accidentului feroviar din weekend de la Galati appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .