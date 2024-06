Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat luni, 17 iunie, ca miercuri coalitia stabileste data alegerilor prezidentiale, precizand ca urmeaza sa aiba loc o analiza trebuie in interiorul coalitiei, relateaza News.ro.Intrebat la Senat despre data alegerilor prezidentiale, in conditiile in care PSD doreste…

- Liderii PSD si PNL vor stabili miercuri, intr o sedinta a coalitiei, data alegerilor prezidentiale. Liberalii pledeaza pentru organizarea acestora la sfarsit de an, in noiembrie decembrie. Alegerile locale si europarlamentare, spune Nicolae Ciuca, au perturbat procesul de invatamant."In acest moment,…

- La finalul unei sedinte care a durat peste sase ore pentru analiza rezultatelor alegerilor, liberalii au stabilit vineri, 14 iunie, ca vor avea propriul candidat la alegerile prezidentiale, relateaza News.ro."Am avut dialog si am lasat fiecare presedinte de filiala sa-si exprime propria analiza, propriul…

- Liderii filialelor judetene PNL au discutat vineri, in Poiana Brasov, sa le faca partenerilor de coalitie o oferta in schimbul sustinerii de catre social democrati a candidatului liberal la alegerile prezidentiale.Liberalii ar dori sa ofere PSD ului, in schimbul sustinerii lui Nicolae Ciuca la alegerile…

- Coalitia de guvernare s-ar fi razgandit in privinta datei alegerilor prezidentiale. Desi au hotarat sa organizeze scrutinul in septembrie, PNL si PSD vor acum sa il mute spre finalul toamnei, posibil in noiembrie, transmite Antena 3 CNN . Potrivit televiziunii, liberalii si social-democratii vor sa…

