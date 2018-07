Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția urmeaza sa decida daca va demara procedurile de suspendare ale președintelui, in contextul in care șeful statului refuza de o luna sa puna in aplicare decizia CCR de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Liviu Dragnea anunța pentru luni ședința coaliției, insa Tariceanu a plecat din țara, informeaza…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 9 - 15 iulie: *** Coalitia de guvernare PSD - ALDE este asteptata sa ia o decizie, luni, in ceea ce priveste o eventuala suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis. Joi, presedintele PSD Liviu Dragnea declara ca suspendarea sefului statului…

- Presedintele executiv al Pro Romania Daniel Constantin a declarat vineri ca el, personal, nu va fi niciodata de acord cu suspendarea sefului statului Klaus Iohannis si a adaugat ca nici in PSD nu sunt toti de acord cu un astfel de demers. "Nu am discutat in interiorul partidului aceasta posibilitate…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca membrii Coalitiei de Guvernare PSD- ALDE vor decide luni daca vor merge pe varianta suspendarii presedintelui Iohannis. "Eu nu astept raspuns (n.r.: din partea presedintelui Iohannis privind revocarea) pentru ca nu trebuie sa imi dea mie raspuns, ci Constitutiei,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti, ca suspendarea presedintelui trebuie discutata in coalitie, in conditiile in care seful statului nu a dat nici pana acum un raspuns solicitatii CCR de a emite decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi.

- "Nu este exclusa (suspendarea presedintelui Iohannis - n.r.). A stat neconstitutional si nepermis de mult cu decizia. Jocul asta cu "hai sa mai citim" este bataie de joc la adresa Curtii Constitutionale", a declarat Liviu Dragnea, citat de news.ro. El a spus ca nu ii da un termen presedintelui…

- „Nu sunt prezicator și nu știu ce va face președintele Iohannis, dar daca va face greșeala fatala sa nu puna in aplicare o decizie CCR (...), aceasta incalcare grava a atribuțiilor lui constituționale pe noi nu o sa ne lase indiferenți. (...) Noi nu putem sa stam cu mainile in san (...). Nu putem lasa…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, luni, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, bilantul guvernarii la 100 de zile de la instalarea in functie. Viorica Dancila a infirmat zvonurile ca ar demisiona din functie. Cat despre revocarea Laurei Codruta Kovesi, liderul PSD Liviu Dragnea a spus…