Coaliţia se reuneşte, luni, la Parlament, pentru a discuta măsuri în domeniul energiei Conform unor surse politice, sedinta coalitiei va avea loc la ora 17.00, la Parlament, urmand a se discuta despre masuri in energie. De altfel, despre masurile care vor fi luate in perioada urmatoare in contextul facturilor ridicate la energie electrica si gaze naturale a vorbit, duminica, ministrul Virgil Popescu. “Saptamana viitoare in sedinta de Guvern vom modifica legea plafonarii si compensarii si vom obliga toti furnizorii care au intocmit facturile intr-un mod eronat in afara legii plafonarii si compensarii sa le refaca, sa le refaca fara percepere de penalitati, vom opri orice fel de debransare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

