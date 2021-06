Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan se arata in dezacord cu acei liberali care "arunca cu noroi" in unul sau altul dintre candidatii la sefia partidului.Intrebata de ce il sustine pentru sefia PNL, Raluca Turcan a afirmat: "in primul rand pentru ca lucrez foarte bine cu Florin Citu, in al doilea rand pentru ca avem nevoie…

- Razboiul din Gaza, botezul focului pentru armata Israelului. Chiar așa, ce-i trebuia lui Netanyahu sa-și umfle mușchii in fața unui Hamas care, prin comparație, trage cu praștia asupra uriașului Iron Dome? Cand a inceput ofensiva, purtatorul de cuvant al forțelor armate israeliene, Hidai Zilberman,…

- Drona interceptata de armata israeliana la frontiera cu Iordania a fost trimisa de Iran, in contextul conflictului militar dintre Israel si grupurile islamiste din Fasia Gaza, afirma premierul israelian in...

- Mesajul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova in campania electorala va fi axat exclusiv pe soluțiile la problemele societații și nu pe teme politice. Secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrincea, a declarat, la NTV Moldova, ca partidul pe care-l reprezinta nu va ”hrani” electoratul cu mesaje…

- In timp ce mai toata Europa respira greu sub apasarea valului 3 al pandemiei, Israelul se pregatește pentru revenirea la o viața normala. Aproape 60% din populația Israelului s-a imunizat complet. Restaurantele și hotelurile sunt deschise doar pentru cei cu certificatul verde.

- „Am avut o discuție constructiva, am stabilit ca trebuie sa continuam maine discuția, sa vedem cum putem ieși din acest impas așa incat aceasta coaliție sa mearga mai departe. In ce ce privește am spus ca nu exista o alternativa la acest guvern, trebuie sa continuam impreuna. Dupa patru luni nu putem…

- Romania are nevoie de un nou premier: responsabil, puternic și bun profesionist, astfel incat sa poata gestiona criza sanitara și economica prin care trece țara. Jocurile politice lansate miercuri de premierul Florin Cițu demonstreaza doar ca acesta este disperat sa-și acopere incompetența…

- Coaliția de guvernare nu a reușit, luni, in plenul Senatului, sa faca majoritatea necesara (minim 69 de voturi) adoptarii legilor cu caracter organic, astfel ca ședința de vot final a fost inchisa la solicitarea PNL. Vezi și: lege-anti-defaimare-politica-la-televizor_1711620.html" target="_blank">Guvernul…