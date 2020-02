Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 31 de civili au fost ucisi sambata, la Yemen, in urma unor atacuri ale coalitiei militare aflate sub comandament saudit, a indicat ONU, a doua zi dupa prabusirea unuia dintre avioanele sale de lupta in tara aflata in razboi, potrivit AFP, citata de news.ro.Citeste si: BOMBA! Avocatii…

- Imaginile de groaza cu avionul Pegasus care a iesit de pe pista si s-a rupt in bucati a fost filmat. Aparatul Boeing 737-800 s-a rupt in trei bucati si a luat foc. Din primele informatii au murit trei persoane, iar alte 179 sunt ranite.Avionul transporta 171 de pasageri și șase membri ai echipajului,…

- Peste 100 de oameni au murit intr-un atac cu racheta asupra unei tabere a trupelor pro-guvernamentale in Yemen atribuite rebelilor, dupa o puternica diminuare a violentelor in ultimele luni in tara aflata in razboi de peste cinci ani, relateaza AFP. Atacul este unul dintre cele mai sangeroase asupra…

- O racheta trasa duminica asupra unei parade militare din Yemen a ucis cel putin sapte oameni - patru copii si trei militari - si a ranit alti 21, informeaza DPA. Incidentul a avut loc in provincia Dhale din sudul tarii. Colonelul Majed al-Shuaibi, seful politiei militare a provinciei, a precizat…

- Miscarea rebelilor houthi din Yemen a anuntat vineri ca a doborat un elicopter saudit Apache, in apropiere de granita cu Arabia Saudita si ca cei doi piloti ai aparatului de zbor si-au pierdut viata, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.''Un elicopter saudit Apache a fost doborat de o racheta…

- Ministrul de Externe de la Seul a anunțat miercuri eliberarea celor 16 membri ai echipajelor și cele trei nave capturate in weekend de rebelii hutti din Yemen, relateaza site-ul postului France 24, conform Mediafax.„Navele și membrii echipajelor care au fost capturate și deținute in Yemen…

- Coaliția pentru lupta impotriva mișcarii insurgente hutti, condusa de Arabia Saudita, a anunțat luni capturarea de catre membrii rețelei rebele a unui remorcher ce tracta o platforma de foraj aparținand Coreei de Sud, in sudul Marii Roșii, scrie Mediafax, citand Reuters.

