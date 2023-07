Coaliția s-a decis! Dispar cota TVA de 5% și CASS de 0%, se introduce impozit pe venit la IT-iști Liderii coaliției PSD-PNL au decis in ședința de luni principalele masuri fiscale pentru acoperirea deficitului bugetar, au declarat pentru G4Media surse politice. Pachetul fiscal are scopul de a acoperi o gaura suplimentara la buget, peste deficitul bugetar de 4,4% din PIB asumat prin legea bugetului. Oficial, deficitul suplimentar la buget a fost de 9 miliarde lei doar in primele cinci luni ale anului, adica diferența dintre programul de incasari al ANAF și incasarile efective. Lideri politici din coaliție au vorbit insa de un deficit suplimentar de 20 de miliarde lei in prima jumatate a anului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

