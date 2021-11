Stiri pe aceeasi tema

- La nici 3 de zile de la investirea noului guvern, PSD și PNL se critica reciproc pe unde apuca și e ceva de imparțit. Senatorul PSD Ioan Stan il critica pe Gheorghe Flutur de la PNL, președintele Consiliului Județean Suceava, care a spus ca nu ofera cadouri PSD in județ. Social-democratul ii amintește…

- Senatorul PSD Ioan Stan il critica pe Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, care a spus ca nu ofera cadouri PSD in județ. Social-democratul ii amintește liberalului ca a facut parte din echipa de negociatori și știe ca „știm sa ne lu

- Formarea unei noi coaliții de guvernare intre PNL, PSD, UDMR și minoritați nu se reflecta și in teritoriu, unde alianțele anterioare se mențin in continuare, a transmis vineri prim-vicepreședintele PNL, Gheorghe Flutur, președinte al organizației județene Suceava: „Nu intram in ...

- Negocierile dintre social-democrați și liberali au atins un prim punct de ințelegere, surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca cele doua partide au ajuns la un acord in ceea ce privește noul premier. Nicolae Ciuca va fi prim-ministrul Romaniei in noua guvernare. Surse politice au declarat pentru…

- Florin Cițu, dupa intalnirea cu reprezentanții PSD: „Discuții despre funcții au fost, variante cu un premier care sa se schimbe la doi ani” Florin Cițu a declarat, dupa intalnirea cu reprezentanții PSD, ca a avut „o discuție buna”, axata pe proiecte, obiective și soluții la actuala criza politica.…

- Delegațiile PNL și PSD s-au intalnit, joi de la ora 14, la Parlament pentru a discuta o posibila colaborare pentru formarea viitorului guvern. Intalnirea vine dupa ce, cu o zi inainte, liberalii au discutat și cu USR refacerea coaliției de guvernare PNL-USR-UDMR.Din delegația PSD fac parte Marcel Ciolacu,…

- Președintele PNL Suceava și prim-vicepreședintele la nivel național al acestui partid, Gheorghe Flutur, va face parte din delegația care va merge la consultarile cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru nominalizarea premierului Romaniei. De precizat ca Partidul Național Liberal a decis in ...

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca președintele Klaus Iohannis nu poate sa fie partizan intr-o competiție dintr-un partid. Intrebat la Digi24, despre declarațiile președintelui Klaus Iohannis de susținere a lui Florin Cițu la alegerile din PNL, Ludovic Orban a spus: „Presedintele Romaniei nu poate…