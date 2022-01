Coaliția PNL-PSD-USR a decis plafonarea prețului la energie pentru consumatorii casnici și vouchere pentru firme Update 22.13: Partidele din coaliție ar fi agreat sa adopte masurile prin OUG, cu incepere de la 1 februarie, potrivit surselor G4Media Una dintre masuri: in perioada 1 februarie – 1 mai 2022 pentru consumatorii casnici se aplica urmatoarele masuri: a. Plafonarea prețului la energia electrica activa la 0,308 lei/kwh, acordarea unei compensații de 0,29 lei/kwh și TVA ramas 195% b. Plafonarea prețului la gaze la 0,2 lei/kwh, acordarea unei compensații de 0,06 lei/kwh și TVA redus la 5% Update 20.06: Plafonarea prețului la energie ar urma sa fie realizata pana in luna aprilie, potrivit ultimelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Update 22.25: Premierul Nicolae Ciuca a anunțat luni seara ca guvernul va lua o serie de masuri pentru scaderea facturilor la gaze și curent prin OUG. El a spus ca la consumator se va percepe un preț de 68 bani/kw ora la factura de curent electric. OUG va produce efecte de la 1 februarie pana la 31…

- Coaliția discuta despre facturi mai mici la energie in cadrul unei ședințe la Parlament. Coalitia de guvernare PSD-PNL-UDMR discuta la aceasta ora, la Parlament, despre aplicarea unor noi masuri in domeniul energiei care sa duca la diminuarea facturilor pe care le vor avea de platit romanii. Și PSD…

- „Obiectivul foarte important pentru Romania - al finalizarii MCV. Am reiterat angajamentul Romaniei prevazut in programul de guvernare de realizare a reformelor in acest scop”, a anunțat Nicolae Ciuca, marți seara, la Bruxelles. Premierul a declarat ca Romania va scapa de MCV dupa ce Comisia Europeana…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu a declarat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca el se simte intr-o guvernare PSD, in contextul in care social-democratii au cele mai importante ministere in Guvern si cu cei mai multi bani. Despre relatia cu premierul Ciuca, el a aratat ca partidul…

- Nicolae Ciuca spune, dupa negocierile de duminica, ca pana luni dimineata va fi convenita formula unica de premier. Și președintele PSD, Marcel Ciolacu, da din nou asigurari ca Romania va avea,...

- ​Dan Barna a declarat, marți seara, ca alianța dintre liberali și sociali democrați nu va putea sa funcționeze. "Acest bambilici între premieri e cea mai sigura garanție ca aceasta coaliție nu are șanse", a precizat vicepreședintele USR, la Digi24, adaugând ca dupa ce înțelegerea…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a spus, miercuri, ca, pana simbata seara, Nicoale Ciuca va depune la Parlament programul de guvernare și lista cu miniștrii cabinetului. "Pana sambata seara va depune programul de guvernare și lista cu miniștri. Este un moment greu pentru Romania și…

- ​Lasați pe dinafara în ecuația guvernarii USR se pregateste de opoziție și nu va vota un guvern minoritar PNL-UDMR, cu premier Nicolae Ciuca, au declarat surse din partid. Decizia a fost confirmata ulterior de președintele USR, Dacian Cioloș. El a precizat ca un guvern minoritar…