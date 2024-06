Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare din Germania a primit o lovitura zdrobitoare, duminica, la alegerile europarlamentare, cu social-democrații cancelarului Olaf Scholz inregistrand cel mai slab rezultat la un scrutin național in peste un secol, scrie B1Tv, care citeaza Politico . Coaliția lui Olaf Scholz a fost…

- Secretarul general al CDU, Carsten Linnemann, a declarat ca infrangerea suferita de SPD inseamna ca guvernul lui Olaf Scholz ar trebui fie sa schimbe fundamental cursul, fie sa convoace noi alegeri, relateaza The Guardian. Linnemann a declarat la televiziunea publica ca Olaf Scholz, care a avut un rol…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a pronuntat joi in favoarea expulzarii autorilor de infractiuni grave, chiar daca aceștia provin din Siria sau Afganistan, relateaza DPA si AFP, citate de Agerpres.„Astfel de infractori ar trebui expulzati - chiar daca vin din Siria si Afganistan. Marii infractori si…

- Cancelarul german Olaf Scholz considera ca nu exista vreun pericol legat de cea mai recenta modificare a politicii sale privind Ucraina, in sensul de a permite Kievului sa utilizeze arme livrate de Germania pentru a lovi teritoriul rus, relateaza dpa.

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat simbata ca ucrainenii care au permis de sedere si loc de munca in Germania pot ramine in tara, chiar daca Ucraina incearca sa recruteze cetateni care locuiesc in strainatate. „Situatia legala este de asa natura incit rezidenta aici nu este pusa in discutie de…

- Cancelarul german Olaf Scholz i-a asigurat luni pe studenții chinezi din Shanghai ca nu trebuie sa fumeze canabis daca studiaza in Germania. El a raspuns unei intrebari și a explicat ca Germania a legalizat consumul de canabisul in speranța ca numarul con

- Cancelarul german Olaf Scholz, aflat intr-o vizita in China, le-a dat asigurari studentilor chinezi de la Universitatea Tongji din Shanghai ca nu vor trebui sa fumeze canabis daca vor veni sa invete in Germania si ca tara sa a legalizat canabisul in speranta ca, pe aceasta cale, va scadea consumul,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat, sambata, in cadrul reuniunii liderilor Partidului Socialistilor Europeni (PES), organizat la Palatul Parlamentului, ca „realizarile PSD sunt martorul unor politici social-democrate puternice in Romania astazi”.