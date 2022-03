Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa-si completeze fortele in Ucraina prin racolarea de combatanti ceceni si sirieni, cu ajutorul carora sa preia controlul asupra centrelor urbane ucrainene, relateaza luni France Presse. In acest sens, Moscova incheie contracte cu astfel de combatanti racolati in tari din Orientul…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare, a lansat din nou un apel, pentru duminica, la organizarea unor proteste impotriva razboiului din Ucraina, la Moscova si in alte orase din Rusia, informeaza Reuters și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Oligarhul ruso-israelin Leonid Nevzlin a anuntat ca doreste sa renunte la pasaportul rus, ca semn de protest fata de deciziile luate de Putin privind invadarea Ucrainei. Nevzlin a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care afirma ca este împotriva acestui razboi si a ocupatiei…

- Guvernul este acuzat de cenzura de catre ziaristul Ovidiu Albu dupa ce site-ul sau Aktual24.ro a fost inchis, alaturi de altele. Ma confrunt cu o situatie absolut nebuneasca si total absurda. Domeniul aktual24.ro a fost anulat brusc si absolut fara nicio explicatie in aceasta seara (joi seara – nr.).…

- Site-ul de stiri aktual24.ro, cunoscut ca un site cu pozitii anti-PSD, a fost blocat de Guvern pentru presupus fake news. Decizia de blocare a site-ului a fost luata pe baza unei decizii a Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC). Fondatorul site-ului, jurnalistul Ovidiu Albu, a reactionat…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat, miercuri dimineata, poporului ucrainean, armatei ruse, poporului rus, precum si intregii lumi. Seful statului ucrainean a anuntat, prin intermediul unui videoclip postat pe pagina sa oficiala de Facebook, ca “aproximativ 6.000 de rusi au fost ucisi…

- Toata lumea se intreaba daca Putin se va opri la Ucraina. Daca ne uitam la mesajele adepților sai din online, unele cu mare probabilitate coordonate de la Kremlin, ne dam seama ca, in discurs și idei, el a trecut deja și alte granițe. Dupa acțiunea armata de joi dimineața, reacția de respingere din…

- Ministrul de externe al Siriei, Faisal Mekdad, aflat in vizita oficiala la Moscova, a declarat marti ca tara sa sprijina recunoasterea anuntata cu o zi in urma de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste proruse Lugansk si Donetk din estul Ucrainei, transmite EFE, conform AGERPRES. Fii…