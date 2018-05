Stiri pe aceeasi tema

- Companiile si asociatiile de business membre ale Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei cer guvernului mentinerea actualului sistem de pensii administrate privat (Pilon II) si subliniaza ca modificarea cadrului de functionare presupune riscuri majore pe termen lung, avand in vedere imbatranirea populatiei,…

- Experții Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei au prezentat joi intr-o conferința de presa un document in care trec in revista declarațiile contradictorii ale guvernanților despre pilonul II de pensii și au prezentat o situație a pensiilor private cu intrebari, raspunsuri și un mesaj unitar: 'Nu spargeți…

- Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei a solicitat joi Guvernului sa mențina actuala structura bazata pe trei piloni a sistemului de pensii și sa reglementeze, in cel mai scurt timp, creșterea nivelului contribuției la Pilonul II la 6%, fața de 3,75% cat este in prezent. ‘Declarațiile publice de pana…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, inainte de a participa la intalnirea cu Liviu Dragnea si cu Calin Popescu Tariceanu, care va avea loc la Guvern, ca exista bani de pensii si de salarii si ca nu isi doreste sa se creeze ingrijorari in randul societatii. Intrebata despre declaratiile presedintelui…

- Argumentele prezentate, zilele trecute, de AmCham cu privire la pastrarea Pilonului II de pensii n-au ramas fara ecou. Consilierul premierului, Darius Valcov, i-a chemat pe oamenii de afaceri sa discute chiar azi pe aceasta tema, dar acestia au informat ca nu pot onora invitatia decat peste cateva zile.…

- Darius Valcov, eminența cenușie a programului economic PSD și consilier al premierului Viorica Dancila, i-a invitat la Guvern miercuri, 23 mai, ora 12:00, pe reprezentanții Consiliului Investitorilor Straini (FIC) și ai Camerei de Comert Americane (AmCham), pentru o discuție despre Pilonul II de pensii,…

- Proiectul de lege preconizat de Guvern privind suspendarea platii contributiilor la pilonul II de pensii pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2018 risca sa devina un motiv de disputa in coalitie. ALDE, prin...

- Premierul Viorica Dancila a anunțat joi, in ședința de Guvern, ca nicio persoana nu va avea nicio pensie diminuata de la stat, daca contribuie la Pilonul II de pensii.„Pentru ca in ultima perioada au aparut o serie de speculații in spațiul public, vreau sa fac cateva precizari legate de Pilonul…