Coaliția ne seamănă iluzia de bine Totul este perfect. Nu exista probleme. Nu sunt tensiuni in coaliție. Nu se cearta nimeni. Este o concordie cum nu a mai fost de multa vreme intalnita. Liberalii nu reproșeaza nimic pluseriștilor. Ba chiar și Stelian Ion s-a prins in csardas cu Hunor și a lasat pe mai incolo desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor […] The post Coaliția ne seamana iluzia de bine first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stelian Ion, ministrul Justiției, va prezenta in cursul saptamanii noi propuneri pentru desființarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in speranța ca ar putea fi agreate de UDMR. „Sectia speciala va fi desfiintata, e un obiectiv asumat de coalitie. Avem insa in momentul de…

- „Orice varianta se va propune, se va respinge, nu e niciun interes al UDMR ca un angajament din programul de guvernare sa devina realitate. Ne aflam intr-un blocaj pe acest subiect. In realitate nu exista dorința pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Cei de la PNL…

- Senatorul UDMR Cseke Attila afirma ca UDMR nu se opune desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) si considera ca discutiile contradictorii dintre formatiunile politice din Coalitie pe tema viitorului acestei structuri ar trebui sa aiba loc in coalitie, nu in afara acesteia.

- "În mod categoric nu se rupe coalitia", susține senatorul UDMR Cseke Attila, întrebat despre conflictul din alianța de guvernare pe tema desființarii Secției de Investigare a Infracțiunilor în Justiție (SIIJ)."Nu se rupe coalitia de guvernare. Eu sunt sigur de acest…

- Argumentele ministrului Justiției, Stelian Ion, pe tema desființarii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) nu au substanța, "a luat-o pe aratura", a declarat joi la RFI vicepremierul Kelemen Hunor. Liderul UDMR îi raspunde lui Stelian Ion în scandalul din…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) este o certitudine si a propus chiar o sesiune extraordinara a Senatului, ca si Camera decizionala a Parlamentului, in care sa se discute acest subiect. Stelian Ion a mentionat ca…

- Prestația lui Stelian Ion nu mai are nimic comun cu justiția pe care o pastorește. Este nesigur pe el, ceea ce era bun ieri nu mai este bun astazi, cere consultari și dupa aia nu mai ține cont de opinii. In schimb, o ține orbește cu desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.…

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, Iulia Scantei, a declarat miercuri ca exista posibilitatea ca, pe 18 mai, Curtea de Justitie a Uniunii Europene sa condamne Romania pentru incalcarea dreptului european, ca urmare a infiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ),…