Coaliția lovește crunt mediul privat și menajează bugetarii Coaliția a agitat iar apele dupa ce printre amendamentele Puterii a aparut prevederea ca Pilonul 2 de pensii sa fie practic naționalizat, apoi subiectul fiind abandonat. In schimb, in ultima varianta a proiectului Guvernului, noi instituții sunt exceptate de la aplicarea reformei bugetare. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Florin Postoaca, partener in cadrul Nordis Group, subliniaza nevoia ca autoritatile sa fie „foarte atente” in ceea ce priveste atragerea fondurilor europene, investitiile facute de autoritati din fonduri influentand favorabil mediul de afaceri privat, scrie News.ro.„Eu cred ca in…

- Confederația Patronala Concordia sustine ca pachetul de masuri fiscale lansat marți in dezbatere publica pune 85% din efort pe mediul privat. De asemenea, patronatele precizeaza ca taxa de 1% pe cifra de afaceri, cea mai neeconomica dintre toate masurile propuse, se va transfera in prețuri, informeaza…

- Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, are o evaluare ingrijoratoare cand vine vorba de economia Romaniei. Deputatul USR spune ca Romania va intra, cel mai probabil, in cea mai dura recesiune in care a fost vreodata. TVA mai mare inseamna prețuri mai mari, inseamna putere de cumparare mai mica,…

- Am spus ca voi face tot ce ține de mine, ca deputat liberal de Alba, pentru a proteja și a susține angajații și angajatorii din mediul privat, inclusiv prin blocarea majorarii de taxe in Romania. Nu e ceva ce ține de vreo fișa a postului, ci o obligație asumata natural, din capul locului. Și nu o negociez.…

- Consilierii județeni PNL și PSD Cluj au votat majorarea cu 11% a salariilor angajaților din Consiliul Județean Cluj și a instituțiilor subordonate. USR Cluj s-a opus, dar degeaba. ”USR Cluj s-a opus deciziei Consiliului Județean de a crește cu 11% salariile propriilor angajați și ai celor din instituțiile…

- Conform surselor citate, Ciuca va cere partenerilor de coalitie ca, in paralel cu incadrarea in deficit, specialiatii partidului sa construiasca un plan pe termen mediu si lung, cu bugetare multi-anuala, care sa fie un ”boost pentru economia Romaniei”, el luand in calcul un pachet de reforme care sa…

- Conform surselor citate, Ciuca va cere partenerilor de coalitie ca, in paralel cu incadrarea in deficit, specialiatii partidului sa construiasca un plan pe termen mediu si lung, cu bugetare multi-anuala, care sa fie un ”boost pentru economia Romaniei”, el luand in calcul un pachet de reforme care sa…

- In acest caz, respectiv aceasta noua campanie de creștere a taxelor și impozitelor, la 7 luni de la ultima campanie, calul care trage, ca de fiecare data, este mediul privat. Și este firesc, pe undeva, deoarece plusvaloare produce doar mediul privat, respectiv, poate mai corect, mediul economic, privat…