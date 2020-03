Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii au luat joi cu asalt magazinele pentru a cumpara produse de prima necesitate, inaintea unei inaspriri asteptate a restrictiilor in vederea opririi epidemiei noului coronavirus, relateaza Reuters.

- Statele Unite se aliniaza la masuri drastice adoptate de unele tari europene in lupta impotriva noului coronavirus - prin limitarea adunarilor la zece persoane, prima interdictie de circulatie pe timpul noptii in statul New Jersey si incetinirea fara precedent a unor metropole ca New Yorkul, Chivago…

- Dupa Romania, a venit randul Finlandei sa declare stare de urgența din cauza pandemiei noului coronavirus. Prim-ministrul Sanna Marin a declarat ca va permite si inchiderea imediata a frontierelor daca va fi necesar. Finlanda declara stare de urgenta pentru a lupta impotriva epidemiei de coronavirus,…

- Producatorul auto francez Renault a decis luni sa inchida toate fabricile din Franta si implicit si productia, pe o perioada nedeterminata, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie Reuters, citat de Mediafax și reporterglobal.ro.Inchiderea vizeaza 12 uzine si 18.

- Exercitiul Cold Response 2020, la care urmau sa ia parte peste 15.000 de militari ai NATO in nordul Norvegiei, aproape de granita cu Rusia, a fost anulat din cauza epidemiei cu noul coronavirus Covid-19, au anuntat miercuri autoritatile norvegiene citate de AFP, Reuters si dpa."Dorim sa mentinem…

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa 4 zile consecutive în care bilanțul s-a aflat în scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați în strainatate cu virusul 2019-nCoV, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. China continentala a confirmat…

- Coalitia internationala impotriva Statului Islamic (SI) condusa de Statele Unite si-a suspendat activitatile de formare si sustinere a fortelor de securitate irakiene din cauza unor atacuri cu racheta repetate vizand baze in care se afla trupe din cadrulcoalitiei antijihadiste, relateaza Reuters.

- Coalitia internationala condusa de SUA a anuntat duminica suspendarea activitatilor de sprijin si instructie pentru trupele irakiene, pentru a se concentra astfel pe protejarea bazelor din Irak unde se afla personalul acestei coalitii, baze care au fost frecvent atacate in ultima vreme si sunt potentiale…