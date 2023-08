Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției au programata o noua ședința in care se va discuta din nou despre noile masuri fiscale si reducerea cheltuielilor, dupa ce luni, la intalnirea de la Palatul Victoria intre premierul Marcel Ciolacu și liderul PNL, Nicolae Ciuca, nu s-a ajuns la o forma finala

- Marcel Ciolacu a anunțat luni seara ca guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget. Potrivit acestuia, in lipsa adoptarii…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, spune ca inainte de a pune in aplicare masurile fiscale, este nevoie de o analiza ampla pentru a se putea face o idee despre ceea ce inseamna consecințele. „In acest moment, am discutat despre reducerea cheltuielilor la aparatul bugetar. E important ca masurile sa nu fie…

- Rareș Bogdan susține ca Coaliția trebuie sa vada ce restructurari face și de unde taie cheltuielile. Prim-vicepreședintele PNL a precizat ca nu se poate veni cu taxe care sa impovareze proprietarii sau sistemul privat.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca, saptamana viitoare vor fi publicate in transparenta decizionala ordonantele de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare. Seful Guvernului a adaugat ca primul proiect are in vedere oprirea „risipei banilor si cea de-a doua ordonanta este cea cu venituri…

