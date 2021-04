Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un prim cutremur, dupa ce premierul si-a aratat nemultumirea fata de ministrul Sanatatii, cerandu-i demisia de onoare, cand parea ca se reinstaleaza linistea in guvern, Florin Citu l-a demis pe Vlad Voiculescu. Conform protocolului de guvernare, un ministru nu poate fi demis decat cu acordul partidului…

- Fost deputat PNL Adriana Saftoiu considera ca remanierea lui Vlad Voiculescu fara acordul USR PLUS este genul de decizie care a facut ca toate coalițiile din ultimii 30 de ani sa se destrame. „Cred ca sunt toți in vortex politic. Doar luni Ludovic Orban spunea ca „raspunderea politica pentru menținerea…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, spune ca revocarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații a fost „un moment foarte neplacut”, dar coalitia guvernamentala va merge mai departe. El a adaugat ca in acest moment nu exista discuții in USR PLUS privind viitorull ministru al Sanatații

- Urmare a demiterii ministruluisanatații – Vlad Voiculescu, liderii USR Alba au avut o reacție prompta, exprimata prin intermediul unui comunicat de presa pe care il redam mai jos: ” Jocurile politice lansate miercuri de premierul Florin Cițu demonstreaza doar ca acesta este disperat sa-și acopere…

- Romania are nevoie de un nou premier: responsabil, puternic și bun profesionist, astfel incat sa poata gestiona criza sanitara și economica prin care trece țara. Jocurile politice lansate miercuri de premierul Florin Cițu demonstreaza doar ca acesta este disperat sa-și acopere incompetența…

- „Eu v-am spus, raspunderea menținerii in funcție a domnului Vlad Voiculescu este o raspundere politica exclusiv a USR PLUS. Doi, in momentul in care premierul considera ca este necesara o schimbare a unui ministru are deplinul drept constituțional sa inițieze procedura de schimbare. (...) Responsabilitatea…

