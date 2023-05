Coaliția gripată. Ce condiții pune UDMR pentru a rămâne la guvernare UDMR a decis sa continue negocierile cu PSD și PNL pentru formarea noului Guvern, conform unor surse. Consiliul permanent al UDMR a decis, vineri, sa mandateze echipa de conducere sa continue negocierile cu Partidul Național Liberal si Partidul Social Democrat, pentru identificarea unei soluții care sa permita continuarea coaliției actuale. De precizat ca reprezentanții UDMR vor portofoliul de la Dezvoltare, insa daca ceilalți nu vor accepta, vor fi mulțumiți și cu alte variante convenabile pentru ei. Daca o soluție convenabila nu va fi gasita, ieșirea din Coaliție și neintrarea in viitorul Guvern… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

