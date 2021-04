Coaliția face ședințe zilnic, în săptămâna Patimilor Daca pana acum ședințele coaliției de guvernare se țineau doar lunea, la Parlament, saptamana aceasta e scandal mare cu banii din PNRR. Florin Cițu s-a decis “sa ia taurul de coarne” și sa se duca la negocierile de saptamana viitoare de la Bruxelles, ca nu il mai lase singur pe ministrul USR-PLUS Cristian Ghinea, sa […] The post Coaliția face ședințe zilnic, in saptamana Patimilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

