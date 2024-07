Stiri pe aceeasi tema

- Se discuta despre impozitul progresiv, ca masura fiscala pentru planul fiscal bugetar viitor, a declarat Nicolae Ciuca, președintele PNL, explicații suplimentare fiind oferite și de Marcel Boloș.

- Presedintele Senatului, liderul liberal Nicolae Ciuca, a declarat miercuri ca nu se ia in calcul majorarea cotei TVA, subliniind ca PNL sustine cota unica, pe care o considera o „linie rosie”. „S-a discutat in coalitie si nu se ia in calcul majorarea cotei TVA (…). In acest moment sunt cele doua abordari…

- USR solicita premierului Marcel Ciolacu si presedintelui Senatului, Nicolae Ciuca, sa dea dovada de responsabilitate si sa accepte renumararea voturilor in acele sectii de votare unde exista diferente intre buletine si numarul de voturi in procesele verbale, a declarat luni purtatorul de cuvant al formatiunii,…

- Marcel Ciolacu a reacționat, marți, dupa ce Nicolae Ciuca a spus ca nu exclude o colaborare cu USR și ca in politica „niciodata sa nu spui niciodata”. Președintele PSD afirma, totuși, ca exista in aceasta privinta si „o linie rosie”.

- Sunt din nou tensiuni intre liderii coalitiei de guvernare. Desi premierul Marcel Ciolacu anunta ca de la 1 septembrie se va modifica plafonul peste care se impoziteaza pensiile romanilor, Nicolae Ciuca spune ca nu stie nimic despre o astfel de masura.

- “Cota unica nu și-a incheiat aplicabilitatea in Romania. Acest regim de impozitare a ajutat masiv la dezvoltarea economiei noastre și mai poate contribui la recuperarea decalajelor fața de statele mai dezvoltate din vestul continentului. De aceea, PNL o susține in continuare”, a transmis Nicolae Ciuca…

- Un nou conflict mocnește in interiorul coaliției de guvernare, avand in centru controversata cota unica de impozitare. Liberalii, determinați sa protejeze aceasta masura fiscala, au depus in Parlament un proiect de lege prin care cota unica de impozitare sa fie menținuta neschimbata pentru urmatorii…