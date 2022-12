Coaliția de la Viena, în criză! Ce scrie presa austriacă după veto-ul față de aderarea României la Schengen Veto-ul impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen a pus coaliția de la Viena intr-o situația dificila. Potrivit presei austriece, verzii cer modificarea deciziei privind aderarea Romaniei și Bulgariei. Verzii, partenerii minoritari ai conservatorilor din OVP in guvernul de coaliție de la Viena, cer o razgandire in ceea ce privește aderarea Romaniei și Bulgariei […] The post Coaliția de la Viena, in criza! Ce scrie presa austriaca dupa veto-ul fața de aderarea Romaniei la Schengen first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Decizia guvernului austriac de a se opune aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen ar putea duce la prabușirea rapida a coaliției de guvernare de la Viena, publicația Kronen Zeitung din Austria.

