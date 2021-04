Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu va asigura interimar conducerea Ministerului Sanatații, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu. Șeful Guvernului a anunțat miercuri seara ca, dupa refuzul lui Dan Barna de a asigura interimatul la Sanatate, i-a inaintat președintelui propunerea ca premierul sa o faca, iar șeful statului…

- UPDATE – Copreședintele Alianței USR PLUS și vicepremierul Dan Barna a anunțat miercuri, dupa ședința de criza din interiorul Alianței, in urma demiterii ministrului Vlad Voiculescu, ca cele doua partide au decis sa ii retraga sprijinul politic premierului Florin Cițu. Barna a precizat ca a refuzat…

- Premierul Florin Citu va prelua interimar functia de ministru al Sanatatii, dupa ce vicepremierul Dan Barna, lider USR PLUS, a refuzat sa accepte preluarea portofoliului, potrivit unor surse politice. Liderii USR PLUS se afla in sedinta la aceasta ora. Premierul Florin Cițu anunța ca miercuri i-a inaintat…

- Liderii USR PLUS au la aceasta ora o ședința in care discuta scenariile dupa demiterea ministrului Sanatații Vlad Voiculescu. Decizia premierului i-a luat in surprindere pe partenerii de Alianța. Dacian Cioloș a reproșat intr-un mesaj pe Facebook ca este „inacceptabila” demiterea lui Voiculescu „fara…

- Liderii USR-PLUS vor avea o ședința de urgența, dupa ce premierul Florin Cițu i-a demis pe Vlad Voiculescu și Andreea Moldovan. Ședința USR-PLUS va avea loc imediat ce Dan Barna va finaliza discuțiile cu premierul Florin Cițu. Conform surselor noastre, pe masa USR-PLUS se afla toate…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca, astazi, 14 aprilie, i-a inaintat președinte Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția de ministru al Sanatații a lui Vlad Voiculescu. Interimatul funcției va fi asigurat de catre Dan Barna, pana la numirea unui nou ministru la conducerea ministerului Sanatații.…

- Premierul Florin Cițu a cerut revocarea din funcție a ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, dupa o intalnire la Guvern, intre premierul Florin Cițu, vicepremierul Dan Barna, șeful DSU Raed Arafat și secretarul de stat Andreea Moldovan. Comunicat oficial premierul Florin Cițu: ”Astazi, 14 aprilie,…

- Președintele Klaus Iohannis i-a convocat la o discuție, luni, pe liderii coaliției de guvernare, la Vila Lac, pentru a discuta pe tema bugetului de stat. La intalnire va participa și premierul Florin Cițu, transmite Digi24.Klaus Iohannis se va intalni, de la ora 18:00, cu premierul Citu si liderii coalitiei…