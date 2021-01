Coaliția de guvernare și-a împărțit prefecturile Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni seara ca partidele care fac parte din coaliția aflata la guvernare vor dispune de posturi de prefect în funcție de ponderea voturilor obținute. Astfel, PNL va avea 23 de posturi, USRPLUS 14, iar UDMR 5, relateaza Mediafax.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca se lucreaza la &"o reglementare&" prin care prefecții sa nu mai fie înalți funcționari publici.

&"Conform Constituției, prefectul este reprezentantul Guvernului în județ. În 2006, când eram în negocierile de aderare, existau niște bile negre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

