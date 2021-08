Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, afirma intr-un bilant la 8 luni de guvernare adresat conducerii USR PLUS, ca nu este multumit de progresul guvernarii, invocand inclusiv blocajul in ceea ce priveste desfiintarea Sectiei speciale de investigare a infratiunilor din justitie, si sustine ca, desi USR…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, marti, ca simte o presiune impotriva sa, dar va face exact ce ii dicteaza constiinta si ceea ce crede ca este corect pentru justitie, relateaza Agerpres. Intrebat la RFI Romania daca simte ca exista o ofensiva impotriva sa, in contextul desfiintarii Sectiei…

- Liderul USR PLUS Dan Barna l-a vizitat luni pe Patriarhul Daniel, iar in urma discutiilor acesta a precizat ca este optimist si toate vocile importante in societate trebuie sa aiba greutate si sa fie prezente in campania de vaccinare impotriva COVID-19. Intrebat despre posibilitatea ca si in tara…

- Copresedintele USR-PLUS Dan Barna a afirmat marti ca relatia de lucru din coalitia de guvernare este una functionala si ca „lucrurile nu sunt roz, dar nu sunt nici negre”, scrie Agerpres.„Este o relatie de lucru functionala (n.r. - în coalitie), lucrurile nu sunt roz,…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat marti ca UDMR refuza varianta de compromis pentru desfiintarea SIIJ pe care a propus-o ministrul Justitiei. Barna este de parere ca UDMR nu va fi de acord cu nicio varianta de desfiintare a Sectiei speciale, motiv pentru care Coalitia se afla intr-un blocaj.

- ”Dincolo de epitete de televizor, au avut loc discuții in aceasta saptamana la Ministerul Justiției, impreuna cu colegii din coaliție. Maine vom avea o noua ședința in care vom incerca sa vedem daca putem ajunge la un compromis prin care preocuparile fiecaruia dintre parteneri sa-și gaseasca materializarea…

- "Coalitia aceasta functioneaza pe un acord de incredere ca Romania nu are in aceasta perioada o alternativa decat aceasta coalitie si fiecare dintre rotitele acestui angrenaj are rolul sau”, a afirmat Barna, la un post TV.Intrebat daca este de acord cu afirmatiile premierului Cițu conform carora, daca…