Stiri pe aceeasi tema

- Se agita apele in Coalitia care asigura guvernarea. Dupa ce Rares Bogdan, prim vice-presedintele PNL, a declarat public la un post de televiziune ca sunt nemultumiri mari la adresa PSD si a ministrului Sanatatii, au curs reactiile.

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, cere o sedinta de urgenta a coalitiei dupa ce Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, a declarat ca alianta cu PSD ar trebui evaluata dupa an si a lansat mai multe atacuri la adresa social-democratilor.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, solicita de urgența o ședința a coaliției, dupa ce Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a criticat miercuri partenerii de guvernare. Ciolacu spune ca „PSD nu raspunde de trecut și a venit la guvernare sa construiasca pentru oameni”. „Am ințeles ca Rareș Bogdan a pus…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a raspuns, miercuri seara, pe Facebook, declarațiilor lui Rareș Bogdan , care a prezis ca actuala colaiție de guvernare PSD-PNL-UDMR se va rupe intr-un an. “Am ințeles ca Rareș Bogdan a pus batistuța pe globul de cristal și a vazut ca se va rupe coaliția peste un an.…

- "Am ințeles ca Rareș Bogdan a pus batistuța pe globul de cristal și a vazut ca se va rupe coaliția peste un an. Hai sa ii curmam suferința! Cer maine de urgența o ședința a coaliției, pentru ca PSD nu raspunde de trecut și a venit la guvernare sa construiasca pentru oameni. PNL a ramas captiv in paradigma…

- "Am ințeles ca Rareș Bogdan a pus batistuța pe globul de cristal și a vazut ca se va rupe coaliția peste un an. Hai sa ii curmam suferința! Cer maine de urgența o ședința a coaliției, pentru ca PSD nu raspunde de trecut și a venit la guvernare sa construiasca pentru oameni. PNL a ramas captiv in paradigma…

- "Am ințeles ca Rareș Bogdan a pus batistuța pe globul de cristal și a vazut ca se va rupe coaliția peste un an. Hai sa ii curmam suferința! Cer maine de urgența o ședința a coaliției, pentru ca PSD nu raspunde de trecut și a venit la guvernare sa construiasca pentru oameni. PNL a ramas captiv in paradigma…

- MASURILE PSD PENTRU VIITORUL GUVERN- creșterea alocațiilor pentru copii cu 40,5%- creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2022: 2.740 salariul minim general și 3.000 de lei pentru studii superioare- punctul de pensie sa creasca de la 1.442 de lei la 1.600 de lei- creșterea indemnizației sociale…