Coaliția de guvernare îi evaluează azi pe miniștri cabinetului Ciucă Coaliția de guvernare ii evalueaza azi pe miniștri cabinetului Ciuca Florin Cîțu. Ministri cabinetului Ciuca vor fi evaluati astazi, într-o sedinta-maraton a coalitiei de guvernare. Fiecare ministru va avea la dispozitie o jumatate de ora, pentru a-si prezenta activitatea din ultimele patru luni. Liderul PNL, Florin Cîtu, a declarat înaintea sedintei ca îl intereseaza activitatea ministrilor liberali, dar si performanta Guvernului. "Nu voi accepta eu, personal, ca scuza, razboiul din Ucraina, faptul ca nu putem sa facem o anumita… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- „Evaluarea nu trebuie sa fie nicio surpriza pentru nimeni. Eu am spus intotdeauna ca fac o evaluare a miniștrilor, pentru a vedea performanța guvernului. Ma intereseaza in primul rand miniștrii PNL, dar ma intereseaza și performanța guvernului. Sunt cateva lucruri la care ma uit. In primul rand, implementarea…

