- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a acordat oficial miercuri mandatul de premier lui Giuseppe Conte, nominalizat ca sef al guvernului de coalitia formata din partidul Lega, de extrema dreapta, si Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza Reuters.Conte urmeaza sa prezinte lista cabinetului,…

- Nu este in interesul Germaniei sa slabeasca atat de mult industria auto - afectata de scandalul emisiilor - incat sa nu mai poata fi capabila sa investeasca in tehnologiile viitorului, a afirmat miercuri cancelarul Angela Merkel. Oficialul german a cerut Europei sa sprijine dezvoltarea bateriilor…

- Coalitia de dreapta din Austria, care se opune cu fermitate aderarii Turciei la Uniunea Europeana, le va interzice politicienilor turci sa participe la mitinguri electorale pe teritoriul sau inainte de alegerile care vor avea loc in iunie, in Turcia, a declarat vineri cancelarul austriac, Sebastian…

- Numarul bancherilor din UE care castiga cel putin un milion de euro a scazut in anul 2016, dupa ce introducerea unor limite cu privire la bonusurile ce pot fi platite angajatilor din sectorul financiar. Limitele impuse au dus la modificarea sistemului de recompensare printr-un accent mai mare pe…

- Discutiile dintre presedintele italian si partide pentru a forma o coalitie de guvernare nu au avut niciun rezultat. Drept urmare, saptamana viitoare vor avea loc noi consultari, a anuntat presedintele Sergio Mattarella, informeaza Reuters.

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters și Agerpres. Directorul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat duminica acordul dat de membrii Partidului Social-Democrat german pentru o noua coalitie guvernamentala cu conservatorii Angelei Merkel, estimand ca aceasta este "o veste buna pentru Europa", informeaza AFP. 0 0 0 0 0 0