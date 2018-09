Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit site-ului Senatului, membrii Comisiei i-au invitat la audieri pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, - de la ora 13,00, pe Laurentiu Cazan, seful dispozitivului care a coordonat activitatea jandarmilor la mitingul din 10 august, - la ora 13,45, si pe ministrul Carmen Dan - de la ora 14,30,…

- Sunt inca multe necunoscute in filmul interventiei brutale a jandarmilor din seara de 10 august, cand protestul pasnic al celor peste 100.000 de romani stransi in Piata Victoriei sa isi arate dezaprobarea fata de guvernul PSD-ALDE a fost reprimat cu gaze lacrimogene, tunuri cu apa si violente. Principala…

- Presedintele Comisiei de Aparare, senatorul PNL, Marcel Vela, a transmis ca a convocat o noua sedinta, marti, pentru audierea prefectului Capitalei, comandantului Jandarmeriei si ministrului de Interne „pentru a afla ce s-a intamplat la protestul din 10 august” si cere demisia lui Carmen Dan.

